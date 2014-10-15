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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 09:27 BJT

香港新股：华虹半导体首日挂牌，开盘价较招股价低1.3%

路透香港10月15日 - 中国晶圆代工厂--华虹半导体有限公司 周三首日挂牌，开盘价低于招股价1.3%。

该开盘报11.1港元，招股价为11.25港元。大市恒生指数 则开高0.17%。

华虹此前以每股11.15-12.20港元招股价，最终以中低端定价，发售2.28696亿股股份，集资约25.7亿港元，主要用于扩充产能，上市保荐人为高盛。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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