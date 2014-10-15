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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 09:54 BJT

《即时观点》韩国央行三个月来第二次降息，旨在促进经济复苏

市场反应：

韩国央行公布降息决议后，投资人推高公债期货；韩元则略扩大跌幅。

0107 GMT，韩元/美元 下跌0.4%，报1,068.4；韩股综合股价指数 近持平，报1,930.05点；三年期公债12月期货 小涨0.13点至107.78。(完)

(编译 张涛/李爽/张若琪 审校 王兴亚/白云)
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