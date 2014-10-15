澳新汇市：澳元和新西兰元未能守住涨幅，关注中国经济数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“以‘每日收盘’为基准，如果我们看到澳元跌破0.8660美元关卡，有可能开启再下探几美分的跌势，然后在2010年7月的0.8320低点附近，再度引发买兴，”悉尼FXCM市场分析师David de Ferranti表示。
新西兰元 从前日触及的高位0.7917美元，下跌至0.7819美元。
新西兰元在经历12%的跌势后，于上月底触及0.7708美元的14个月低位。此后新西兰元兑美元跌势放缓，投资人转卖新西兰元兑日圆，因避险情绪上升。
许多市场人士预估，新西兰元未来几个月可能跌向0.7500美元，因市场波动率升高、全球乳品价格疲弱，以及新西兰可能维持利率不变至2015年年初之后。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。