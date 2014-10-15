澳新汇市：澳元和新西兰元未能守住涨幅，关注中国经济数据

“以‘每日收盘’为基准，如果我们看到澳元跌破0.8660美元关卡，有可能开启再下探几美分的跌势，然后在2010年7月的0.8320低点附近，再度引发买兴，”悉尼FXCM市场分析师David de Ferranti表示。

新西兰元 从前日触及的高位0.7917美元，下跌至0.7819美元。

新西兰元在经历12%的跌势后，于上月底触及0.7708美元的14个月低位。此后新西兰元兑美元跌势放缓，投资人转卖新西兰元兑日圆，因避险情绪上升。