华安期货：沪胶跌势放缓，再度加速探底较为困难

国庆节后，整个化工板块受原油重挫等因素影响快速下跌，但沪胶的表现相对理性，进入10月后跌势明显放缓，或许暗示着市场在发生转变。所以，在没有重大利空消息出现以前，沪胶再度加速探底较为困难，更多表现为盘中节奏被短线资金主导。

当前，沪胶1411合约、复合胶、越南3L胶三种胶的价格差别不大，可见在经过大幅下跌之后，全乳胶已经回归到自身的使用属性。对于沪胶而言，扭曲的定价已经得到修正。近期国储将收储橡胶的传言四起，从保护国内胶农、维持国内橡胶战略发展看，收储橡胶的概率很大，并且收储很有可能以全乳胶为主。后期应更多地关注橡胶旺产期内，现货价格能否企稳，以及现货是否跟随期货的反弹而走高。(完)