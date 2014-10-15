华安期货：沪胶跌势放缓，再度加速探底较为困难

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
国庆节后，整个化工板块受原油重挫等因素影响快速下跌，但沪胶的表现相对理性，进入10月后跌势明显放缓，或许暗示着市场在发生转变。所以，在没有重大利空消息出现以前，沪胶再度加速探底较为困难，更多表现为盘中节奏被短线资金主导。
当前，沪胶1411合约、复合胶、越南3L胶三种胶的价格差别不大，可见在经过大幅下跌之后，全乳胶已经回归到自身的使用属性。对于沪胶而言，扭曲的定价已经得到修正。近期国储将收储橡胶的传言四起，从保护国内胶农、维持国内橡胶战略发展看，收储橡胶的概率很大，并且收储很有可能以全乳胶为主。后期应更多地关注橡胶旺产期内，现货价格能否企稳，以及现货是否跟随期货的反弹而走高。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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