迈科期货：水产养殖进入淡季，郑州菜粕反弹且行且珍惜

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
USDA在10月供需报告中略微上调了2014/2015年度美国以及全球的大豆产量，年度丰产格局毋庸置疑。不过，对于近期市场而言，持续消化过丰产压力后，阶段性的天气因素、美豆销售等题材或带来波段性的炒作。菜粕将要进入消费淡季，自身偏空的基本面会令其在第四季度的表现弱于豆粕，同时菜粕仅依靠临池商品带动能否持续展开反弹行情需要谨慎对待。
今年国产菜籽产量减少，不过进口菜籽量增加，1-8月菜籽累计进口量为341万吨，比去年同期增加49%。因此，菜粕的实际压榨和供应量处于充足状态。然而随着水产养殖逐渐进入淡季，菜粕的需求会随之减少。虽然菜粕的市场成交有所改善，而在季节性的消费淡季面前，菜粕的成交只能保持平稳甚至日后有所下滑，难以对市场带来支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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