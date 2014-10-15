《独家新闻》惠普和易安信终止并购谈判--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约10月14日 - 熟悉情况的人士对路透表示，惠普 已与企业数据存储设备制造商易安信电脑系统(EMC Corp) 结束并购谈判，可能最快周三宣布进展，惠普在数月来磋商未果后，决定掉头走人。
两家公司正式结束并购讨论，或许让维权投资机构Elliott Management失望之极，此前其大力推动易安信寻求合并或分拆机会。
易安信面临的压力与日俱增，因竞争对手eBay Inc 赛门铁克(Symantec) 都开始分拆业务，为股东释放潜在价值，提高灵活度并充分利用快速成长的业务。
该人士表示，目前还清楚谈判何是何时结束的。由于谈判是在私底下进行，该位人士因此要求匿名。
该位人士称，两家公司的高层主管上周还在试着敲定协议，但在价格上谈不拢，最后胎死腹中。
惠普和易安信周二均不愿置评。
目前也不清楚讨论的具体内容。两家公司若是合并，将成为业界最大数据储存供应商之一。
持有易安信2.2%股权的Elliot Management一直对外喊话，希望易安信进行并购或分拆软件子公司VMWare 等部分资产，但易安信公开表示，计划公司维持整合状态。
惠普则在进行分拆，分析师称这应该会让惠普打消并购念头。
惠普曾表示，将把公司分拆为两家上市企业，把电脑及打印机(印表机)业务，从其快速成长的企业硬件和服务部门分开来。 (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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