《中国债券市场每日交易备忘》--10月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币一年期固息增发债上午10:00-11:00招标 农发行至多50亿元两年期固息增发债上午10:00-11:00招标 农发行至多50亿元三年期固息增发债上午10:00-11:30招标 中国铁路总公司150亿元10年期固息债上午10:00-11:00招标 交通银行 9.5亿元优先A1档资产支持证券9:30-10:30招标 交通银行31.09亿元优先A2级资产支持证券9:30-10:30招标 交通银行3.54亿元优先B级资产支持证券9:30-10:30招标 山东高速集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 辽宁成大 1亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行和中国银行主承 辽宁成大2.5亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行和中国银行主承 华南国际工业原料城(深圳)22亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 国电大渡河流域水电开发6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行和中国银行主承 西南水泥15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和兴业银行主承 上海仪电控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和上海银行主承 福建省交通运输集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 国都证券5亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中信建投证券主承 安阳钢铁集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 广发证券 34亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建设银行和农业银行等承销 武汉当代科技产业集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 无锡国联发展集团5亿元15年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，南京银行和浙商银行主承 张江高科 9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和招商银行主承 山东胜通集团股份8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券和中信银行主承 内蒙古高等级公路建设开发10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，交通银行主承 山东京博控股股份5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 天津公交集团1.4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 株洲国资投资控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 甘肃省公路航空旅游投资集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 德兴市城市建设经营8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-),兴业证券主承 繁昌县建投10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，国信证券主承 鹰潭市投融资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中航证券主承 浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 浙商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5604% 兴业银行 8亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6001% 兴业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4999% 兴业银行7亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6001% 兴业银行5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0501% 成都银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 汉口银行15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 浦发银行 5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0501% 浦发银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4999% 徽商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5502% ============================================================================ 二、新债上市： 西安国际陆港投资发展9亿元七年期固息债1480489，票面利率7.90% 高安城投7亿元七年期固息债1480499，票面利率8.35% 鄂州城投7亿元七年期固息债1480514，票面利率6.68% 财政部150亿元三个月期贴现国债149906，参考收益率3.5773% 重庆化医控股集团10亿元九个月期超短融011499035，票面利率4.82% 深圳能源 20亿元九个月期超短融011499034，票面利率4.60% 华安证券6亿元三个月期短融071436004，票面利率4.54% 华电福新 15亿元一年期短融041461058，票面利率4.64% 华映科技 5亿元一年期短融041458072，票面利率8.00% 中信证券 50亿元三个月期短融071403009，票面利率4.4% 新希望六和股份2亿元一年期短融041453107，票面利率5.05% 巨石集团7亿元一年期短融041459064，票面利率4.88% 舟山海洋综合开发投资10亿元一年期短融041469052，票面利率4.95% 鞍钢股份 30亿元一年期短融041454064，票面利率4.90% 华电煤业集团24亿元一年期短融041455039，票面利率5.00% 青岛国信发展集团5亿元五年期中票101456068，票面利率5.45% 珠海华发综合发展30亿元五年期中票101458029，票面利率5.88% 北京汽车集团10亿元永续中票(第五年末附发行人赎回权)101459052，票面利率6.20% 北京汽车集团10亿元永续中票(第五年末附发行人赎回权)101462032，票面利率6.20% 中联重科 90亿元五年期中票101453024，票面利率5.80% 杭州金融投资集团4亿元五年期中票101459053，票面利率5.55% 南昌工业控股集团5亿元三年期中票101462033，票面利率5.50% ============================================================================ 三、缴款： 广汽汇理汽车金融6.76亿元497天期优先A级汽车抵押贷款浮息ABS(一年定存基准)1489141，基本利差1.80% 广汽汇理汽车金融0.84亿元648天期优先B级汽车抵押贷款浮息ABS(一年定存基准)1489142，基本利差3.19% 广汽汇理汽车金融0.4亿元740天期次级汽车抵押贷款零息ABS 1489143 河南投资集团5亿元九个月期超短融 中国海运集团20亿元六个月期超短融 张江集团10亿元九个月期超短融 太钢不锈 20亿元九个月期超短融 重钢西昌矿业1.5亿元一年期短融 兰州国资投资控股建设4亿元一年期短融 深圳航空5.4亿元一年期短融 株洲城市建设发展集团6亿元一年期短融 宝钢集团广东韶关钢铁10亿元一年期短融 万华实业集团23亿元五年期中票 北京热力集团10亿元三年期中票 北京国有资本经营管理中心100亿元五年期中票 金隅股份 20亿元五年期中票 上海市城市建设投资开发20亿元永续中票(第五年末发行人赎回权) 舟山海洋综合开发投资5亿元五年期中票 宝钛股份 10亿元五年期中票 北京首都农业集团5亿元三年期中票 无锡国联发展集团5亿元15年期投资人选择权中票(10+5) ============================================================================ 四、还本付息： 财通证券7.5亿元三个月期短融1490135到期兑付，票面利率4.79% 方正证券 15亿元三个月期短融1490136到期兑付，票面利率4.55% 南方水泥15亿元一年期短融041354060到期兑付，票面利率5.60% 包钢股份 25亿元一年期短融041366015到期兑付，票面利率5.94% 北京住总集团4亿元一年期短融041369028到期兑付，票面利率5.60% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408014到期兑付，发行价格98.85元 13龙盛MTN001 101358010付息 13钱江水利MTN002 101360014付息 07陕高速债 078063付息 08农发07 080407付息 08铁道03 088048付息 08铁道04 088049付息 12国开33 120233付息 12渝江北债 1280319付息 12宜昌财投债 1280320付息 12宁夏上陵债 1280321付息 12钦州开投债 1280322付息 12余姚水投债 1280323付息 12渝惠通债 1280324付息 12唐山南湖债 1280325付息 13进出28 130328付息 13农发24 130424付息 13许昌投资债 1380283付息 13渝碚城债 1380290付息 13塔城债 1380291付息 13泰州债 1380293付息 13株城发债 1380301付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据上海证券报周四报导，中国证监会主席助理张育军日前表示，证券公司应充分利用挂牌上市、资本积累等 三条资本补充主要路径，在年内形成三年资本补充规划，三年内至少补充一次资本，同时应建立资本补充与管理 机制。 --中国证监会周三称今日核准11家企业的新股首发申请，其中上交所6家，深交所中小板2家、创业板3家。这 是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第五批新股批文。 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 边竞/吴芳)