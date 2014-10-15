埃博拉疫情：WHO近期内可能宣布尼日利亚与塞内加尔疫情解除

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透日内瓦10月14日 - 世界卫生组织(WHO)周二表示，在尼日利亚(奈及利亚)与塞内加尔持续42天未出现埃博拉新病例后，可能于近日宣布这两个国家疫情解除。
“如果继续目前这种积极监控新病例的作法，并且未再发现新病例，WHO将于10月17日周五宣布，塞内加尔的埃博拉病毒疫情已经结束，”WHO声明称。
WHO将于10月20日，也就是下周一宣布尼日利亚疫情落幕。
塞内加尔一位男性埃博拉确诊病患已经痊癒，而且似乎没有传染给其他人。
“这种传染病一个不寻常的特点，就是新病例数量逐渐减少和疫情再度突然爆发持续交替出现。”
WHO表示，从最近一位埃博拉高风险接触者经测试为病毒阴性反应后，已经等待了42天的时间，因此有足够的把握宣告疫情结束。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。