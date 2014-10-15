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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 10:13 BJT

日本经济：经济财政大臣甘利明称，政府不会刻意打压日圆

路透东京10月15日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，政府不会实施刻意打压日圆的政策。

甘利明在议会表示，有必要监控进口价格上涨的负面影响。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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