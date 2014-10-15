新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前降息至2.00%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“国内金融市场方面，在国际金融市场波动性上升之际，股价明显下降，主要是受外资转为卖超股票所致。韩元已快速贬值，而且长期利率大幅下降。”
“展望未来，委员会执行的货币政策将使物价在中期内保持稳定，并更加关注金融稳定性，同时支持经济成长复苏。在这一过程中，其将密切关注外部风险因素，比如美联储货币政策立场的变动、家庭债务和资本流动的趋势等。”(完)
(编译 徐文焰/王兴亚/王颖/于春红; 审校 张若琪/白云/张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。