新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前降息至2.00%

“展望未来，委员会执行的货币政策将使物价在中期内保持稳定，并更加关注金融稳定性，同时支持经济成长复苏。在这一过程中，其将密切关注外部风险因素，比如美联储货币政策立场的变动、家庭债务和资本流动的趋势等。”(完)