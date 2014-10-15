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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 10:32 BJT

新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前降息至2.00%

“国内金融市场方面，在国际金融市场波动性上升之际，股价明显下降，主要是受外资转为卖超股票所致。韩元已快速贬值，而且长期利率大幅下降。”

“展望未来，委员会执行的货币政策将使物价在中期内保持稳定，并更加关注金融稳定性，同时支持经济成长复苏。在这一过程中，其将密切关注外部风险因素，比如美联储货币政策立场的变动、家庭债务和资本流动的趋势等。”(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/王颖/于春红; 审校 张若琪/白云/张涛)
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