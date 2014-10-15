版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 10:00 BJT

金属期市：期铜仍接近四周高位，关注供应面形势

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二淡化对于全球经济疲弱的担忧。他被视为美联储立场的风向标。他称只有当通胀和薪资增长不能加强时，才会把明年加息的计划推后。

欧元区最大的经济体-德国经济数据黯淡，引发全球金融市场担忧，并增强了对欧盟财长会议加速重启公共投资的呼声。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐