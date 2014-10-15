新闻稿：中国国家统计局详解9月CPI和PPI数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京10月15日 - 以下为中国国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读2014年9月份CPI、PPI数据的全文：
国家统计局今天发布的2014年9月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比上涨0.5%，同比上涨1.6%；PPI环比下降0.4%，同比下降1.8%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。 一、居民消费价格环比涨幅扩大，同比涨幅回落 从环比数据看，9月份食品价格上涨0.8%，比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨0.28个百分点。其中，鲜菜价格上涨3.9%，涨幅比上月扩大2.1个百分点；肉禽和蛋价涨幅回落，涨幅分别为1.4%和1.9%；鲜果价格由降转升，涨幅为1.5%。此外，非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.3%，影响CPI上涨0.17个百分点。其中，受开学季影响，学前教育、高等教育和教材价格分别上涨3.7%、3.6%和1.0%，合计影响CPI上涨0.10个百分点；服装换季，衣着价格上涨1.0%，影响CPI上涨0.08个百分点。 从同比数据看，CPI同比涨幅比上月回落了0.4个百分点，一方面，由于去年同月环比上涨较多，抬高了今年的对比基数，致使今年9月的翘尾因素比上月减少了0.7个百分点；另一方面，9月新涨价因素虽有所增加，但仅为1.3个百分点，低于近五年的平均水平（见下图）。从分类看，部分消费品和服务价格仍上涨较多，如鲜果价格上涨16.7%，蛋价上涨12.9%，鸡肉价格上涨10.4%，家庭服务价格上涨9.0%，停车费上涨5.1%，学前教育价格上涨5.7%，高等教育价格上涨3.7%。 二、工业生产者出厂价格环比下降，同比降幅有所扩大 从发布的分行业出厂价格环比数据看，在30个主要工业行业中，7个行业产品价格上涨，5个行业持平，18个行业下降。其中，燃气生产和供应价格上涨0.6%，水的生产和供应价格上涨0.2%，有色金属冶炼和压延加工价格上涨0.1%；石油和天然气开采价格下降3.1%，石油加工、黑色金属冶炼和压延加工价格均下降1.9%，上述三项合计影响本月工业生产者出厂价格总水平下降约0.3个百分点。 本月工业生产者出厂价格环比和同比降幅有所扩大，主要原因是原油、成品油、钢材价格降幅加深。同时，近期国际大宗商品价格下行对工业品价格形成的压力也有所加大。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。