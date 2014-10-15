新闻稿：中国国家统计局详解9月CPI和PPI数据

国家统计局今天发布的2014年9月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比上涨0.5%，同比上涨1.6%；PPI环比下降0.4%，同比下降1.8%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。 一、居民消费价格环比涨幅扩大，同比涨幅回落 从环比数据看，9月份食品价格上涨0.8%，比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨0.28个百分点。其中，鲜菜价格上涨3.9%，涨幅比上月扩大2.1个百分点；肉禽和蛋价涨幅回落，涨幅分别为1.4%和1.9%；鲜果价格由降转升，涨幅为1.5%。此外，非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.3%，影响CPI上涨0.17个百分点。其中，受开学季影响，学前教育、高等教育和教材价格分别上涨3.7%、3.6%和1.0%，合计影响CPI上涨0.10个百分点；服装换季，衣着价格上涨1.0%，影响CPI上涨0.08个百分点。 从同比数据看，CPI同比涨幅比上月回落了0.4个百分点，一方面，由于去年同月环比上涨较多，抬高了今年的对比基数，致使今年9月的翘尾因素比上月减少了0.7个百分点；另一方面，9月新涨价因素虽有所增加，但仅为1.3个百分点，低于近五年的平均水平（见下图）。从分类看，部分消费品和服务价格仍上涨较多，如鲜果价格上涨16.7%，蛋价上涨12.9%，鸡肉价格上涨10.4%，家庭服务价格上涨9.0%，停车费上涨5.1%，学前教育价格上涨5.7%，高等教育价格上涨3.7%。 二、工业生产者出厂价格环比下降，同比降幅有所扩大 从发布的分行业出厂价格环比数据看，在30个主要工业行业中，7个行业产品价格上涨，5个行业持平，18个行业下降。其中，燃气生产和供应价格上涨0.6%，水的生产和供应价格上涨0.2%，有色金属冶炼和压延加工价格上涨0.1%；石油和天然气开采价格下降3.1%，石油加工、黑色金属冶炼和压延加工价格均下降1.9%，上述三项合计影响本月工业生产者出厂价格总水平下降约0.3个百分点。 本月工业生产者出厂价格环比和同比降幅有所扩大，主要原因是原油、成品油、钢材价格降幅加深。同时，近期国际大宗商品价格下行对工业品价格形成的压力也有所加大。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)