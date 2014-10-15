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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 10:23 BJT

台湾股市：盘中下跌，因外资大举抛售

电子类指数 下跌0.78%，受苹果 供应商股价挫跌拖累，其中鸿海精密 跌3.23%，和硕 下跌2.2%，机壳厂商可成科技 大跌4.8%。

金融保险类指数 下跌1%，汽车类股 跌1.1%。(完)
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