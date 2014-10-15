台湾汇市：台币早盘实质交易微幅趋弱，非美货币再呈跌势带动

路透台北10月15日 - 台币兑美元 周三实质交易盘初略呈弱势，因非美货币再度趋跌，美元指数 走升，台币随邻近韩元 等亚币趋于疲软。不过交易员预估今日台币波动度不会太大，因各主要货币后续走势难明。

汇银人士指出，虽然台湾股市再从上日趋升中转跌，且幅度不小，但外资在汇市汇出的量能没有明显扩大迹象，出口商的抛汇力道也有所缩减，市场情绪显得有些观望，台币大致就随着主要非美货币小幅位移，除非外资有新一波的汇出，才会再挑战近期30.450的支撑位是否跌破。

〞现在没什么量，也没有什么题材发酵，价格比较僵固。〞一位本地银行交易员说。

交易员也指出，国际美元一天涨一天跌的走势，令后市难料。不过因时序已逐渐接近年底，交易员冒险押注的意愿不高，台币短线上可能仍由进出口商及外资等实质买卖盘带动，预估量能放大不易，交投或渐清淡。

他们预估台币今日交投区间在30.390-30.440间波动。

本地时间10:10，台股加权股价指数 下跌0.62%报8,714.11点，自上日扬升中反转下跌。

盘初台币主要交易区间在30.402-30.419；上交易日主要区间在30.390-30.418。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘没有明显变化；一个月远汇报价 暂报在30.390/30.404左右，上日纽约盘收在30.400。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.390-30.440

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