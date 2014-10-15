台湾汇市：台币早盘实质交易微幅趋弱，非美货币再呈跌势带动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北10月15日 - 台币兑美元 周三实质交易盘初略呈弱势，因非美货币再度趋跌，美元指数 走升，台币随邻近韩元 等亚币趋于疲软。不过交易员预估今日台币波动度不会太大，因各主要货币后续走势难明。
汇银人士指出，虽然台湾股市再从上日趋升中转跌，且幅度不小，但外资在汇市汇出的量能没有明显扩大迹象，出口商的抛汇力道也有所缩减，市场情绪显得有些观望，台币大致就随着主要非美货币小幅位移，除非外资有新一波的汇出，才会再挑战近期30.450的支撑位是否跌破。
〞现在没什么量，也没有什么题材发酵，价格比较僵固。〞一位本地银行交易员说。
交易员也指出，国际美元一天涨一天跌的走势，令后市难料。不过因时序已逐渐接近年底，交易员冒险押注的意愿不高，台币短线上可能仍由进出口商及外资等实质买卖盘带动，预估量能放大不易，交投或渐清淡。
他们预估台币今日交投区间在30.390-30.440间波动。
本地时间10:10，台股加权股价指数 下跌0.62%报8,714.11点，自上日扬升中反转下跌。
盘初台币主要交易区间在30.402-30.419；上交易日主要区间在30.390-30.418。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘没有明显变化；一个月远汇报价 暂报在30.390/30.404左右，上日纽约盘收在30.400。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.390-30.440
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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