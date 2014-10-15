台湾债市：五年券殖利率第三日下跌，受美债多头行情带动

路透台北10月15日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周三早盘第三日下跌。交易员指出，因昨晚美债走多，且台股开盘后跌幅扩大，但殖利率逢低有见到获利了结卖压出笼。

他们并提及，周五因有10年增额券103/13R 要开始发行前交易，市场观望气氛偏浓，此时不会贸然进场追价。后市将继续观察美债与台股的表现。

“技术指标有点过热，但空方又找不到施力点。”一位票券商交易员说。

另一位证券商交易员表示，后续将观察美国10年指标公债 殖利率是否进一步靠向2.0%，不过以美国的经济状况来看，过低的殖利率似乎不尽合理。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.175-1.195%

本地时间10:10时最新报价：

* 103/15期五年公债殖利率走跌1.09基点报1.1870%。

* 台湾加权指数 下跌0.70%，报8,706.72点。

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