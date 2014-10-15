台湾债市：五年券殖利率第三日下跌，受美债多头行情带动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北10月15日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周三早盘第三日下跌。交易员指出，因昨晚美债走多，且台股开盘后跌幅扩大，但殖利率逢低有见到获利了结卖压出笼。
他们并提及，周五因有10年增额券103/13R 要开始发行前交易，市场观望气氛偏浓，此时不会贸然进场追价。后市将继续观察美债与台股的表现。
“技术指标有点过热，但空方又找不到施力点。”一位票券商交易员说。
另一位证券商交易员表示，后续将观察美国10年指标公债 殖利率是否进一步靠向2.0%，不过以美国的经济状况来看，过低的殖利率似乎不尽合理。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.175-1.195%
本地时间10:10时最新报价：
* 103/15期五年公债殖利率走跌1.09基点报1.1870%。
* 台湾加权指数 下跌0.70%，报8,706.72点。
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--《分析》石油过剩危机卷土重来，沙特决意避免重蹈80年代覆辙 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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