《全球市场》增长忧虑使亚洲股市不安，美元持稳

美国公债和德债价格本周上扬，其中德债收益率周二触及纪录低位，因之前数据强化对欧元区可能滑向衰退的担忧。

美国股市周二收盘涨跌互见，标准普尔500指数和Nasdaq指数小幅收高，结束三日连跌的势态，道指连续第四日收低，因持续忧虑全球需求。

美元指数 涨0.1%报85.935，因低迷数据打压欧元。

美元兑日圆 升0.1%报107.11日圆，从上日所及一个月低位106.68反弹。

欧元兑美元 几近持平，报1.2640美元。

大宗商品方面，美国原油略微反弹，之前在隔夜市场录得约两年最大单日百分比跌幅，因全球石油消费预估下调、预期页岩油产量会提高，而且OPEC国家不愿减产。

美国原油 涨0.17美元报每桶82.01美元，不过越来越多的证据表明，需求乏力及美国页岩油产量势头不减，中长期来看料继续对原油构成下行压力。(完)