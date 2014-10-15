《全球市场》增长忧虑使亚洲股市不安，美元持稳

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国公债和德债价格本周上扬，其中德债收益率周二触及纪录低位，因之前数据强化对欧元区可能滑向衰退的担忧。
美国股市周二收盘涨跌互见，标准普尔500指数和Nasdaq指数小幅收高，结束三日连跌的势态，道指连续第四日收低，因持续忧虑全球需求。
美元指数 涨0.1%报85.935，因低迷数据打压欧元。
美元兑日圆 升0.1%报107.11日圆，从上日所及一个月低位106.68反弹。
欧元兑美元 几近持平，报1.2640美元。
大宗商品方面，美国原油略微反弹，之前在隔夜市场录得约两年最大单日百分比跌幅，因全球石油消费预估下调、预期页岩油产量会提高，而且OPEC国家不愿减产。
美国原油 涨0.17美元报每桶82.01美元，不过越来越多的证据表明，需求乏力及美国页岩油产量势头不减，中长期来看料继续对原油构成下行压力。(完)
(编译 李春喜/张荻/陈宗琦/李爽 审校 张涛/张若琪/郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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