亚洲能源：俄罗斯提议建造一条从远东至日本的天然气管道--日经

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透东京10月15日 - 日本经济新闻周三报导指出，俄罗斯向日本提议建造一条从俄罗斯远东气田至日本北部的天然气输气管。
日俄间建造输气管的事情已讨论了几十年，将面临包括日俄岛屿争议在内的许多阻碍。
日经报导引述未具名外交消息人士称，俄罗斯上个月向日本提出了在库页岛和日本北海道之间兴建输送管的计划。
路透联系日本经济产业省一位油气领域相关官员时，他否认日本已收到俄罗斯的提案。由于事涉敏感，这位官员拒绝具名。
俄罗斯目前严重依赖向西欧销售油气获得税收，一直设法把重点转向日本和中国等亚洲国家，视其为西伯利亚东部庞大油气储备的潜在客户。
日经报导称，俄罗斯一直向日本提供价格较低的天然气。日本购买量占全球液化天然气(LNG)出货量的三分之一左右。
自2011年3月日本福岛核灾变后，日本LNG进口激增。去年俄罗斯的供应就占日本LNG进口的近10%。
俄罗斯和日本一直在讨论从库页岛和海参崴向日本供应LNG的一些项目，但由于日本政府在乌克兰危机中赞同制裁俄罗斯，那些谈判已放慢脚步。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)