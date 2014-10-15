亚洲能源：俄罗斯提议建造一条从远东至日本的天然气管道--日经

路透东京10月15日 - 日本经济新闻周三报导指出，俄罗斯向日本提议建造一条从俄罗斯远东气田至日本北部的天然气输气管。

日俄间建造输气管的事情已讨论了几十年，将面临包括日俄岛屿争议在内的许多阻碍。

日经报导引述未具名外交消息人士称，俄罗斯上个月向日本提出了在库页岛和日本北海道之间兴建输送管的计划。

路透联系日本经济产业省一位油气领域相关官员时，他否认日本已收到俄罗斯的提案。由于事涉敏感，这位官员拒绝具名。

俄罗斯目前严重依赖向西欧销售油气获得税收，一直设法把重点转向日本和中国等亚洲国家，视其为西伯利亚东部庞大油气储备的潜在客户。

日经报导称，俄罗斯一直向日本提供价格较低的天然气。日本购买量占全球液化天然气(LNG)出货量的三分之一左右。

自2011年3月日本福岛核灾变后，日本LNG进口激增。去年俄罗斯的供应就占日本LNG进口的近10%。