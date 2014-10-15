法国评等：债券评级被惠誉列入负面观察名单后，财长重申改革承诺

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透10月14日 - 法国财长周四重申该国将实施经济改革的承诺，之前评级机构惠誉将法国AA+的债券评级列入负面观察名单，依据是法国经济成长和减赤计划面临风险。
法国总统奥朗德此前表示，由于经济疲弱且通胀率偏低，法国公共赤字将无法按计划降至欧盟目标范围内，从而打破了法国向欧盟伙伴国做出的最新承诺，并为改革计划蒙上疑云。
“近期结构性改革的作用...尚不确定，惠誉认为似乎不足以逆转长期成长和竞争力趋势，”惠誉在解释为何将法国债券评级列入负面观察名单时表示。列入负面观察，意味着在下次评估时很可能被下调。
“因此我们相信，法国长期经济成长潜力面临下行风险。”
惠誉预计法国2014年经济增长率为0.4%，2015年为0.8%。惠誉并宣布，将于12月12日公布下次评级决定。
法国要求更多时间实现减赤目标，并未打击投资者对法国债券的需求；同时，欧洲央行进一步放松政策的预期帮助欧元区国家公债收益率(殖利率)维持在较低水平。
法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，“艰难”的欧洲经济环境和低于预期的经济成长对法国不利，但法国将展开减赤努力，并实施改革计划，以提高国内企业的竞争力。
“法国公债是全球最安全、最具流动性的，债务规模也处于可控范围之内，”萨潘表示，“投资者从连贯的经济策略中获得信心，相信政府将言出必行。”(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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