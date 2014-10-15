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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 11:00 BJT

中国金融：中金公司董事长金立群或年内离职，将出任亚投行高管--消息

路透北京10月15日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）高层或将再生变动。据两位知情人士透露，中金公司现任董事长金立群亦将在年内离职，将出任正在筹建中的亚洲基础设施投资银行(亚投行)高管。

中金公司周二刚刚宣布朱云来辞去中金公司总裁及管理委员会主席的职务。但消息人士表示，金立群的离职与朱云来辞任没有关系，是“早就决定了的事情”。

“如果没有大的意外，金立群将在未来两个月内提交辞呈。”一位接近中金公司高管人士对路透说。

中金公司公关部在路透查询时表示对此不予置评。

中金公司此前发布新闻稿确认，朱云来辞去该公司总裁及管理委员会主席的职务，并任命林寿康代为履行公司总裁及管理委员会主席职务，带领管理团队主持公司日常运营。另据两位消息人士透露，该公司董事会已成立遴选小组，在全球范围内选聘新的CEO(首席执行官)。 （完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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