台湾债市：RP利率持平，投信买券需求增加

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北10月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平。交易商表示，今日虽有公债交割令资金分配略为不均，但投信申购款新增不少，因此无碍调度。
市场人士指出，相较于上日寿险与投信走钱明显，今日反而有不少投信要券，不过落点还是以月底为主。
〞还有两周，不会那么快跨过去。〞一本地证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。
今日有344.538亿台币的五年公债103/15 交割。本周台币债券交割因子尚有：周四交割台电公司债98.5亿台币、周五交割裕融 公司债15亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。