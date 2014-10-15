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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 10:39 BJT

台湾债市：RP利率持平，投信买券需求增加

路透台北10月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平。交易商表示，今日虽有公债交割令资金分配略为不均，但投信申购款新增不少，因此无碍调度。

市场人士指出，相较于上日寿险与投信走钱明显，今日反而有不少投信要券，不过落点还是以月底为主。

〞还有两周，不会那么快跨过去。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。

今日有344.538亿台币的五年公债103/15 交割。本周台币债券交割因子尚有：周四交割台电公司债98.5亿台币、周五交割裕融 公司债15亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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