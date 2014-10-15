表格：德国9月CPI终值确认为持平上月，较上年同期增长0.8%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林10月15日 - 德国联邦统计局周三公布：
* 德国9月消费者物价指数(CPI)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)--统计局
* 德国9月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 持平 +0.8 107.0
食品和饮料 +0.2 +1.0 111.1
烟酒类 +0.6 +2.8 111.0
服装鞋帽 +5.3 +1.8 108.6
房租,能源和水 +0.1 +0.8 108.7
家具和其它家计用品 持平 +0.4 102.4
保健用品 -0.1 +2.3 101.9
运输 -0.1 -0.2 108.0
通讯 -0.1 -1.1 91.9
娱乐 -2.5 +0.9 104.2
教育 +0.7 -2.6 94.2
餐饮和外宿 +0.6 +2.1 109.0
其它商品和服务 +0.2 +1.6 106.4(完) (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。