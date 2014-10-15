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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 14:15 BJT

表格：德国9月CPI终值确认为持平上月，较上年同期增长0.8%

路透柏林10月15日 - 德国联邦统计局周三公布：

* 德国9月消费者物价指数(CPI)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)--统计局

* 德国9月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 持平 +0.8 107.0

食品和饮料 +0.2 +1.0 111.1

烟酒类 +0.6 +2.8 111.0

服装鞋帽 +5.3 +1.8 108.6

房租,能源和水 +0.1 +0.8 108.7

家具和其它家计用品 持平 +0.4 102.4

保健用品 -0.1 +2.3 101.9

运输 -0.1 -0.2 108.0

通讯 -0.1 -1.1 91.9

娱乐 -2.5 +0.9 104.2

教育 +0.7 -2.6 94.2

餐饮和外宿 +0.6 +2.1 109.0

其它商品和服务 +0.2 +1.6 106.4(完) (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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