更新版 1-中国数据：9月CPI同比涨幅1.6%创56个月低点，PPI跌幅续扩

* 9月CPI同比涨幅创56个月低点，且低于预期 * PPI同比降幅扩大，凸显产能过剩压力严重 * 通胀低位徘徊，政策仍将定向宽松 路透北京10月15日 - 因去年同期基数较高，中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨 幅创下56个月低点。而工业领域产能过剩压力令当月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比 跌幅扩大。通胀低位徘徊有利于货币政策维持宽松基调。 中国国家统计局周三公布，9月CPI同比上涨1.6%，为2010年1月以来最低，且低于路透 调查预估中值1.7%；当月PPI同比下降1.8%，为连续第31个月下滑，路透预估中值为下降1.6 %。 “下半年主导物价走势的就是翘尾因素。整个四季度翘尾因素都比较低，所以四季度物 价涨幅也不会太高，全年CPI涨幅可能比政府年度目标低很多。”交通银行金融研究中心高 级宏观分析师唐建伟称。 他并表示，PPI显示工业领域明显通缩，主要原因是产能过剩压力特别大，PPI降幅还在 扩大，年内转正的可能性肯定看不到了。“政策基调不会变，货币政策还是稳健偏松，调控 还是定向为主。” 中国1-9月平均CPI比去年同期上涨2.1%；1-9月平均PPI同比下降1.6%。政府年初制定的 全年CPI涨幅控制目标为3.5%。 浏览中国CPI及PPI图表，请点选： link.reuters.com/kep23w 以下为9月数据详情：（同比，%） 9月实际 预估中 预估区间 前值 上年同 值 值 期 居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.7 1.5 ~ 2.0 2.0 3.1 工业生产者出厂价格指数(P -1.8 -1.6* -1.8 ~ -1.2 -1.2 -1.3 PI) *注：路透预估中值原本为下降1.5%，随后受调查样本扩大影响修正为下降1.6%。 国家统计局城市司高级统计师余秋梅在解读数据时表示，从同比数据看，CPI同比涨幅 比上月回落了0.4个百分点，一方面，由于去年同月环比上涨较多，抬高了今年的对比基数 ，致使今年9月的翘尾因素比上月减少了0.7个百分点；另一方面，9月新涨价因素虽有所增 加，但仅为1.3个百分点，低于近五年的平均水平。 “本月工业生产者出厂价格环比和同比降幅有所扩大，主要原因是原油、成品油、钢材 价格降幅加深。同时，近期国际大宗商品价格下行对工业品价格形成的压力也有所加大。” 她称。 统计局数据显示，9月CPI中的食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.3%。从环 比来看，9月CPI上涨0.5%，PPI下降0.4%。 国家统计局定于10月21日（下周二）公布三季度GDP、以及9月工业、投资和消费数据。 路透访问分析师预估中值显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3% 。 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)