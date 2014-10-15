表格：英国6-8月ILO失业率降至6.0%，薪资增幅微升

路透伦敦10月15日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国截至8月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.0%（预估为6.1%）

* 英国9月请领失业金人数减少1.86万人(预估为减少3.5万人)，降幅为2013年4月来最低

* 英国截至8月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加0.7%(预估为增加0.7%)

* 英国截至8月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长0.9%(预估为增长0.8%)

* 英国截至8月的三个月LFS就业人数增长4.6万，至3,076.3万人

以下为详细数据:

请领失业金人数 9月 8月 预估

较前月变动 -18,600 -33,200 (-37,200) -35,000

失业率(%) 2.8 2.9 (2.9)

失业人口(百万人) 0.952 0.971 (0.966)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

6月-8月 3月-5月 2013年6-8月 预估

失业人口(百万) 1.972 2.126 2.510

失业率(%) 6.0 6.5 7.7 6.1