日本股市：日经指数反弹或能结束五连跌，全球经济忧虑仍抑制盘势

路透东京10月15日 - 日本股市日经指数 周三温和反弹，之前曾连续五日下跌，但最新证据表明，德国企业信心有所下降后，有关全球经济丧失成长动力的忧虑限制日股涨幅。

0130 GMT，日经指数 涨0.4%，至15,003.22点，周二曾触及两个月最低。

“目前市场已经平复，并出现了部分空头回补。这是一个自然的反弹过程，”摩乃科斯集团首席分析师Takashi Hiroki说。

尽管日经指数反弹，但对全球经济残存的忧虑情绪令投资者不安。

一些投资者说，埃博拉疫情的爆发也给全球经济前景蒙上阴影。

能源相关类股仍承压，油价周二大幅下挫。