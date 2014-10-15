日本股市：日经指数反弹或能结束五连跌，全球经济忧虑仍抑制盘势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京10月15日 - 日本股市日经指数 周三温和反弹，之前曾连续五日下跌，但最新证据表明，德国企业信心有所下降后，有关全球经济丧失成长动力的忧虑限制日股涨幅。
0130 GMT，日经指数 涨0.4%，至15,003.22点，周二曾触及两个月最低。
“目前市场已经平复，并出现了部分空头回补。这是一个自然的反弹过程，”摩乃科斯集团首席分析师Takashi Hiroki说。
尽管日经指数反弹，但对全球经济残存的忧虑情绪令投资者不安。
一些投资者说，埃博拉疫情的爆发也给全球经济前景蒙上阴影。
能源相关类股仍承压，油价周二大幅下挫。
东证股价指数 涨0.2%，至1,216.55点，JPX-日经400指数 涨0.1%至11,064.80点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。