更新版 2-新债招标：中国10年国债收益率远低预期，二级做多情绪不减提振需求

* 中标收益率3.7773%，远低于预期

* 机构投标热情较高，投标倍数超2倍

* 现券二级做多情绪不减提振新债需求

* 获17.4亿元追加发行，实际发行总量297.4亿 (新增追加发行量等公告细节)

路透上海10月15日 - 中国财政部周三招标的10年期续发国债，中标收益率远低于市场预期。交易人士指出，继央行年内第三次调降正回购利率引发现券做多情绪之后，今日公布的9月通胀数据亦创近五年新低，市场乐观心态进一步发酵，提振一级新债投标需求。

财政部公告显示，上午招标续发的10年固息国债，发行价格103.26元人民币，投标量589.2亿元，首场投标倍数2.10倍。同时获得17.4亿元的追加发行，最终实际发行总量为297.4亿元。

另据业内人士透露，该期债对应中标收益率为3.7773%，边际中标收益率3.8224%。此前市场预测均值为3.89%。

“结果很低，主要是市场情绪好啊，二级(收益率)也下了好多，”上海一银行交易员表示，机构的投标热情比较高，交易盘、配置盘都出动了，而且今天公布的CPI也差，有一定影响。

中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅明显回落并创下56个月低点。分析人士表示，下半年翘尾因素仍然较低，全年通胀或难以达到政府目标，通胀低位徘徊有利于货币政策维持宽松基调。

华南一券商交易员认为，通胀维持低位，且正回购利率下调余温未消，至少说明未来宽松预期还可以延续，机构心态多偏乐观。不过，目前该债一级半市场在3.80%-82%附近返手续费成交，“说明收益率继续下降的预期也不是很强了，差不多到底了吧。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.9015%。二级市场上，剩余期限约9.69年的国债140012券 最新报价收益率为3.86%/3.78%。

中国央行宽松政策周二继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。现券市场收益率及利率互换IRS应声走低。

今日招标国债为今年第21期 10年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。