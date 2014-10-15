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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 17:07 BJT

表格：瑞士10月ZEW投资者信心指数下跌23点至负30.7

路透苏黎士10月15日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士10月ZEW投资者信心指数下滑23点至负30.7，9月为负7.7。

14年10月 14年9月 13年10月

预期指数(投资者信心) -30.7 -7.7 24.9

现况指数 25.6 25.6 43.7(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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