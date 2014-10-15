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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 16:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月15日

路透伦敦10月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存           变动
      铜              154,650          +2925
      锡                9,155            +95
      铅              225,525            -75
      锌              726,400            -75
      铝            4,535,475         -4,450
      镍              374,934         +1,824
    铝合金             27,600            -80
    NASAAC             71,440           +500
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据       库存分布            品种      库存数据      库存分布
 种                                                             
 铜  MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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