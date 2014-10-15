新闻稿：债务管理新规将提高中国地方政府信用度--穆迪

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)
悉尼，2014年10月15日—穆迪投资者服务公司表示，中国国务院10月2日出台的新规定与此前的改革措施将有助于提高中国地方政府的信用度，与此前依赖于第三方媒介相比，新规为地方政府直接借贷进一步铺平道路。
此外，虽然新规全面落实的时间尚不明确，但这是发展地方政府债券市场和实现经济结构调整宏观政策目标过程中的另一个里程碑。
新规将提高地方政府借贷的透明度，并规范其借贷行为，从而使过去几年急剧攀升的地方政府债务减速，并逐步加快推动地方政府债券市场的建立。
穆迪在刚发表的特别评论《债务管理新规对中国地方政府具有正面信用影响》 (New Borrowing Guidelines Are Credit Positive for Chinese Regional and Local Governments) 中作出上述结论。穆迪对新规的要点评估如下：
• 新规为中国地方政府打开直接借贷的新渠道。这将意味着地方政府对自身债务的责任更明确，并可以更合理地举借债务。
• 新规禁止地方政府通过地方政府融资平台 (平台公司) 继续借贷。截至2013年6月底，地方政府通过平台公司举借的债务高达人民币7万亿元，相当于地方政府性总债务的39%。
• 新规对违法违规单位及个人采取更严厉的处罚，从而降低高风险地方政府借贷的可能性。处罚针对金融机构及其员工和地方政府人员，贷款人需自行承担违规贷款的损失。
• 新规首次提出人民币17.9万亿元地方政府债务将如何管理，这对于测算地方政府确切偿债负担的投资者而言是个重要考虑因素。穆迪估计人民币11.9万亿元的债务可能会计入地方政府账目。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。