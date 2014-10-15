台湾经济：食品业因问题油品事件损失124亿台币，经济部协调出口通关

路透台北10月15日 - 台湾经济部长杜紫军周三表示，估计本次顶新集团涉及食用油品安全事件令食品相关行业损失达124亿台币，并将令民间消费信心受挫；惟目前尚未与主计总处估算对今年经济成长率的损害。

杜紫军周三在立法院答询时做此表示。针对台湾卫生福利部公布本次涉及使用问题油品的厂商253家，日前传出中国大陆及日本政府对相关厂商的出口产品被扣关的情况，杜紫军表示，目前已积极协调日本及中国可根据公布名单以及产品类别处置，但希望无涉问题油品的产品可以报验通关。

〞初步沟通，日本原则同意先由台湾出具官方的证明，之后可以通关，〞杜紫军说。

他也表示，台湾的食品外销的占出口的比例偏低，因其以华人市场为主，估计对出口的影响不大，但一般认为对于民间消费有不利影响。而未来经济部希望可以在明年底前辅导2,500家食品业者可以达到卫生生产标章。台湾生产的食品在本次事件中受创很大，经济部未来也会评估将在适当时机做外销拓展。

本次涉及将饲料油混充食用油贩卖的食品大厂味全-- 周三持续无量跌停，每股报25.35台币。该股连连涉及生产问题食品，今年以来股价已大幅下挫51.62%。

味全的大股东--顶新集团魏家，同时也控有中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股公司 。目前顶新旗下企业生产的食品已遭到民众抵制，顶新旗下食品相关连锁企业、通路同样受民众拒买。