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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 11:14 BJT

日本债市：公债收益率因全球经济成长忧虑而下滑，关注30年期公债标售

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.045%

五年期公债 0.145% +0.0 0.145%

10年期公债 0.485% -0.5 0.490%

20年期公债 1.335% -0.5 1.340%

30年期公债 1.635% -0.5 1.640%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.26 +0.09 146.17

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 郑茵/张涛)
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