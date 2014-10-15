韩国股市：早盘几近持平，因全球经济成长忧虑升温打压人气

“市场已经消化了降息，尽管政府持续承诺进一步提供支持政策，但投资人在实际看到这些措施实际执行前，仍然保持谨慎，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。

外资连续第九个交易日卖超韩股，早盘尾段卖超1,103亿韩元(1.0349亿美元)。

LG显示器 大涨3.5%，该公司为苹果 的主要面板供应商；根据科技网站Re/Code引述消息人士称，苹果料将于10月16日推出新款iPad。(完)