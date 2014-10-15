《路透晚报》--10月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国陷入低通胀折射实体经济承压，宽松政策仍将加码

中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，食品和非食品价格涨幅双双回落，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。分析人士认为，未来通胀仍将低位运行，为政策面持续宽松以稳增长提供空间，但同时也应勿忘改革，以激发经济长期活力。

--《焦点》细究中国9月出口高增长：恐存一定“水分”

中国9月出口同比增速高达15%，其中当然有全球经济复苏的带动。但分析人士细究分项数据后认为：出口高增长“质量”存疑，超预期的出口数据恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。

--新闻稿：债务管理新规将提高中国地方政府信用度--穆迪

穆迪投资者服务公司表示，中国国务院10月2日出台的新规定与此前的改革措施将有助于提高中国地方政府的信用度，与此前依赖于第三方媒介相比，新规为地方政府直接借贷进一步铺平道路。

--中欧贸易：中国与欧盟已解决电信设备贸易争议--欧盟贸易执委

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示，中国和欧盟已找到结束长期以来中国电信设备出口纠纷的途径，从而使这两大贸易伙伴之间最大的一个分歧得以解决。

--投行观点：中国司法体系有望更加独立，四中全会可能设立反腐机构--花旗

中国共产党十八届四中全会定于10月20-23日召开，主题已经明确为“依法治国”。投资银行--花旗集团预计，未来中国司法体系有望更加独立，而且可能设立反腐败机构。

--基金观点：关注中国四中全会就放宽规管及财政改革等进展--贝莱德

全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周三称，预期即将召开的中国共产党十八届四中全会的焦点为反贪和经济发展，投资者关注会议就放宽规管、改善社会安全网及财政改革之最新进展。

--香港社会：殴打示威者的警员被调离，紧张形势升温

香港政府高层称，对示威者使用不当武力的警务人员，已经被调离现有岗位。有关事件引起部分立法会议员和公众的愤怒。

--台湾经济：食品业因问题油品事件损失124亿台币，经济部协调出口通关

台湾经济部长杜紫军周三表示，估计本次顶新集团涉及食用油品安全事件令食品相关行业损失达124亿台币，并将令民间消费信心受挫；惟目前尚未与主计总处估算对今年经济成长率的损害。

【金融】

--中国金融：中金公司董事长金立群或年内离职，将出任亚投行高管--消息

中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）高层或将再生变动。据两位知情人士透露，中金公司现任董事长金立群亦将在年内离职，将出任正在筹建中的亚洲基础设施投资银行(亚投行)高管。

--中国保险：保险资金信托投资占比较小，但潜在风险不断聚集-保监会

中国保监会周三表示，总体看来，保险资金投资信托总体规模占行业总资产份额较小，且主要为信用等级较高的AAA级产品，风险基本可控，但目前保险资金投资信托的潜在风险不断聚集，部分风险较为突出。

--两岸金融：台湾金管会称银行对大陆曝险存两风险，请专业机构追踪

台湾金管会周三表示，台资银行业对大陆曝险的两大风险来自大陆房地产景气下滑及影子银行违约部分，已委请三大专业机构长期追踪；此外，由于大陆土地国有化，部分银行已要求设立专户保障担保品。

【固定收益】

--中国债市：银行间市场9月债券托管新增5,620亿元，清算所占过半

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年9月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约32.96万亿元人民币，当月共增加5,620亿元。其中清算所一改此前两月偏弱地位，9月新增量占比超过一半。

--新债招标：中国10年国债收益率远低预期，二级做多情绪不减提振需求

中国财政部周三招标的10年期续发国债，中标收益率远低于市场预期。交易人士指出，继央行年内第三次调降正回购利率引发现券做多情绪之后，今日公布的9月通胀数据亦创近五年新低，市场乐观心态进一步发酵，提振一级新债投标需求。

--中国货币市场：回购利率全线下行，宽松预期保驾资金面

中国银行间资金市场周三主要回购利率全线下行，资金供给仍不改充裕局面；央行昨日再度下调正回购利率，宽松政策预期更趋坚定的同时，亦为资金面保驾护航。

--中国债市动态：现券强势上涨，因通胀数据偏低且产能过剩压力难消

中国银行间债市周三早盘现券收益率继续挫跌。早间公布的9月工业生产者出厂价格指数(PPI)显示工业领域明显通缩，且通胀指数低位徘徊，支持货币政策维持宽松；债市向好情绪继续发酵，二级收益率曲线大幅平行下移，一级10年国债发行结果也远低于预期。

--中国新债：铁路总公司周四将招标发行150亿元固息债，期限10年

中国铁路总公司周三公告称，将于周四(16日)在银行间市场招标 发行150亿元人民币固息债，期限10年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走贬，通胀回落对汇市影响有限

中国人民币兑美元周三随中间价走贬，延续窄幅震荡态势，成交也较昨日同期下降。交易员反映，早间公布的通胀数据对即期影响有限，短期内客盘影响占主导。

--离岸人民币：云南能投集团首次境外发行6亿元3年期点心债，票息5.5%

据路透获得的销售文件显示，云南省属重点国有企业--云南能投集团日前首次透过海外子公司在境外成功发行一笔规模为6亿元、3年期点心债，票息为5.5%。

【证券/行业】

--中国房地产：住房公积金新规加力支持购买自住房，推进异地贷款业务--新华

新华社周二引述中国住建部、财政部、央行新规称，支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房，推进异地贷款业务，各地要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续。

--中国钢铁：9月下旬重点钢企粗钢日产178.58万吨，旬环比微降--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，9月下旬重点企业粗钢日产量178.58万吨，旬环比微降0.07%。

--中港个股：中国银行65亿美元优先股发行股息率区间定于6.875-7%

中国银行已宣布首次发行或有可转换优先股的发行股息率区间为6.875-7%。此次发行规模将不超过65亿美元，符合监管当局今年批准中银的境外发行其他一级资本(AT1)额度。

--中国基金：深交所将ETF拓展至非指数型基金，增加货币ETF相关业务规范

中国深圳证券交易所周三发布证券投资基金交易和申购赎回实施细则，将ETF拓展至非指数型基金；增加货币ETF交易和申购赎回的相关业务规范，对基金份额大宗交易和竞价交易、申购、赎回之间的份额使用规定进行了具体描述；同时增加了投资者保护的原则性规定。

--中国个股：国海证券称总裁被检查机关刑事拘留，副总裁协助调查

中国国海证券股份有限公司周三公告称，公司接到检察机关口头通知，公司总裁齐国旗被检察机关刑事拘留，副总裁陈列江协助调查。

--中国个股：力帆股份拟在俄罗斯建设汽车生产厂，投资规模约3亿美元

中国力帆股份周三公告称，公司拟在俄罗斯利佩茨克州投资建设汽车生产厂，项目投资规模约3亿美元。

--中国个股：泸州老窖在农行的1.5亿元存款不翼而飞，已向法院提起诉讼