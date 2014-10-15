更新版 2-中国汇市：人民币小幅收贬，通胀回落对汇市影响有限

* 人民币随中间价小幅收贬

* 盘间窄幅波动，供求较均衡

* 最新通胀数据对汇市影响有限

* 短期汇率走势可能持稳 (新增收盘报价和评论)

路透北京10月15日 - 中国人民币兑美元 周三随中间价收贬，延续窄幅震荡态势，盘间供求较为均衡。交易员反映，早间公布的通胀数据对即期影响有限，短期内客盘影响占主导，人民币汇率料仍以区间震荡为主。

他们表示，隔夜美元走强，带动人民币中间价走弱。今日即期波幅仍然较窄，未看到明显的客盘增量，短期内走势可能持稳。

“基本上以客盘为主，但今天关键点位6.1250（对美元）还是有一些支撑，所以整体还是维持之前的波动区间没有破。到年底的话，整体看可能会是小幅升值。”一股份行交易主管称。

另一外资行交易主管表示，因为在月初与月中，客盘不是特别多，虽然人民币处于近七个月高位，但短期也没有太大的续升动能，因价格运行至6.1230一线便会出现一些石油购汇盘支撑市场。

“10月份比较特殊，因为长假关系，所以（油盘）一下都集中在这几天，慢慢在消化。”他说。

他并指出，新公布的中国通胀数据对人民币汇率的影响有限，反而对利率影响更大一些。通过人民币升值可以降低通胀压力，但新公布的CPI数据较低，因而动用汇率工具的必要性不大。

另一股份行交易员亦指出，通胀数据一般对汇市不会有直接的影响，短期内还是看客户的整体结售汇供求关系对人民币走势的影响。

中国9月居民消费价格指数（CPI）涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，再加上工业生产者出厂价格指数（PPI）同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。

**关注美国外汇报告**

中国社科院世经政所国际投资室主任张明日前撰文认为，如果欧元兑美元持续贬值，那么美元的有效汇率可能快速上升，从而导致美国出现更大的贸易逆差。在这一背景下，美国政府可能反过来加大对中国政府的压力，要求人民币进一步升值，否则可能对中国实现贸易制裁。

美国财政部将于今日向国会提交半年度外汇报告。今年4月时出炉的半年度报告虽然未将中国列为汇率操纵国，但依然重点谈及中国的汇率操纵问题。

他并指出，中国政府应尽快实施人民币汇率形成机制的市场化，避免给美国政府以中国政府仍在操纵人民币汇率的口实。由于目前人民币兑美元汇率已经接近均衡水平，如果人民币兑美元进一步明显升值，则可能造成人民币汇率高估，从而损害实体经济并造成新的风险。

全球汇市，美元兑加元周三升至五年高点，兑挪威克朗也创下四年高位，因投资者再度看多美元，并且回避与弱势油价相关联的货币。欧元兑美元下滑，由于欧元区通胀预期快速下滑，交易员称欧元/美元可能持续承压。通胀预期下降，可能巩固有关欧洲央行或需尽早出台量化宽松的观点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1259 6.1247 -0.02% 中间价 6.1455 6.1408 -0.08% 成交额 185亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.34% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 40 6.1245 6.1285 2014年来即期升贬值幅度 -1.18% 1年期美元/人民币掉期升水 1325

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日 1年期NDF 6.2450/70 6.247 CNH即期 6.1375/84 6.1408