更新版1-中国金融：中金公司董事长金立群或年内离职，将出任亚投行高管--消息

(新增消息人士更多评论及背景)

* 中金公司管理层将再生变动

* 董事长金立群或年内离职，将出任亚投行高管

* 董事长更换将不会对中金公司产生实质影响

* 金立群在亚投行将发挥更大作用

路透北京10月15日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）高层或将再生变动。据两位知情人士透露，中金公司现任董事长金立群亦将在年内离职，将出任正在筹建中的亚洲基础设施投资银行(亚投行)高管。

中金公司周二刚刚宣布朱云来辞去中金公司总裁及管理委员会主席的职务。但消息人士表示，金立群的离职与朱云来辞任没有关系，是“早就决定了的事情”。

“如果没有大的意外，金立群将在未来两个月内提交辞呈。”一位接近中金公司高管人士对路透说。

该人士表示，中金公司的董事长历来由监管层安排，并不参与中金公司日常的运营管理，因此金立群无论何时离职，都不会对中金公司的运作产生实质性影响，“不能与朱云来的辞职相提并论，这两个人对中金公司的影响力完全不同。”

中金公司公关部在路透查询时表示对此不予置评。

中金公司此前发布新闻稿确认，朱云来辞去该公司总裁及管理委员会主席的职务，并任命林寿康代为履行该职务，带领管理团队主持公司日常运营。另据两位消息人士透露，该公司董事会已成立遴选小组，在全球范围内选聘新的CEO(首席执行官)。

另一位知情人士表示，中国政府高层此前就决定将由金立群负责牵头主管亚投行的组建以及日后的运营工作，“以金立群的工作经历，在亚投行可以发挥更大的作用，他宣布离开中金公司只是一个时间问题。”

金立群此前历任中国主权财富基金--中投公司（CIC）监事长、财政部副部长、世界银行中国副执行董事等职。2003年8月，金立群出任亚洲开发银行副行长，任职五年，是亚开行成立以来首位中国国籍的高管。