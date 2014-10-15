中国债市：银行间市场9月债券托管新增5,620亿元，清算所占过半

路透上海10月15日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年9月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约32.96万亿元人民币，当月共增加5,620亿元。其中清算所一改此前两月偏弱地位，9月新增量占比超过一半。

中债登的数据显示，9月末债券托管余额28.27万亿元人民币，当月增加2,680.52亿元，结束此前连续三月逾3,000亿元的高增长势头。

在中债登9月债券净增量中，包括地方债在内的各类政府债券净增1,451.24亿元，占总量比重逾五成；企业债以505.13亿元追随其后，政策性金融债则仅净增加380亿元。

9月上海清算所共计新增2,940亿元债券托管。按券种统计，中期票据、非公开定向债务融资工具和同业存单继续占据前三甲。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年9月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年9月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 282,700.68 2,680.52 23,587.41

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上海清算所 46,903.50 2,939.58 20,036.48

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合计 329,604.18 5,620.10 43,623.89

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年9月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年9月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 178,343.14 866.05 11,525.02

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基金公司 32,245.02 1,020.04 5,486.82

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保险机构 23,279.34 -423.55 50.15

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证券公司 1,923.56 145.06 336.79

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境外机构 4,910.19 307.25 4,910.19

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以下为2014年9月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年9月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 100,151.40 1,451.24 8,370.75

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央行票据 4,681.72 0.00 -840.00

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政策性金融债 98,702.28 380.00 9,982.70

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政府支持机构债 10,850.00 150.00 1,050.00

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商业银行债 12,254.45 17.95 -683.55

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资本工具 3,102.50 290.00 3,087.50

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非银行金融机构债 367.00 -23.00 5.00

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企业债券 28,679.08 505.13 5,320.42

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中期票据 22,012.10 -453.00 -4,311.30

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集合票据 61.26 0.00 -30.31

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资产支持证券 1,807.59 362.20 1,636.19

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外国债券 31.30 0.00 0.00

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上海清算所数据 2014年9月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 10,138.20 -3.20 1,895.00

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超短期融资券 6,213.00 337.00 1,484.00

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中期票据 9,107.60 1,022.70 6,791.50

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区域集优中小企业 99.26 -1.90 1.40

集合票据

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非公开定向债务 16,056.14 829.68 6,676.36

融资工具

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金融企业短期 1,032.50 29.00 222.60

融资券

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非金融企业资产 152.40 21.20 54.60

支持票据

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信贷资产支持证券 98.10 0.00 -85.28

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资产管理公司金融债 445.00 0.00 225.00

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同业存单 3,106.30 705.10 2,766.30

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政府支持机构债券 450.00 0.00 400.00

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项目收益票据 5.00 0.00 5.00

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以下为2014年9月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年9月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量

其中:本币债 4,976.81 47,416.63 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

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现券交割量

(银行间) 31,167.33 224,935.82 369,733.59

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回购交割量 207,681.19 1,514,584.14 1,589,265.88

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债券借贷成交量 426.58 2,375.67 651.74

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债券兑付 2,132.46 24,771.88 34,573.09

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上海清算所数据 2014年9月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量(本币) 5,672.08 38,665.26 27,845.02

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债券发行量(外币) 0.00 0.00 2.00(亿美元)

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债券兑付量 2,732.72 18,636.13 18,082.81

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现券清算量 8,019.65 56,544.92 56,286.11

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回购清算量 16,260.00 99,470.00 55,949.85

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。