《热点透视》利之所趋，大宗商品生产商和贸易商的界限愈发模糊

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 田建华
路透伦敦10月14日 - 大宗商品生产商和贸易商之前一直是泾渭分明，但是当前他们之间的的差异却越来越模糊了。
全球最大的大宗商品贸易商嘉能可 最近试图出价1,600亿美元与矿业巨头力拓 合并，希望可以藉此确保其销售部门可以有更多的货源。与此同时，传统上业务重点在开采和生产的企业，逐渐寻求行销他们的产品。这就是为什么BP 等石油巨擘有庞大的交易业务，而必和必拓 和英美资源集团 等业者更为卖力地在矿业探索类似机会。
咨询公司Oliver Wyman表示，随着生产商成为更加积极的贸易商，大宗商品贸易市场可能增长约40%，这还是考虑了监管要求投资银行退出这部分业务压力的影响。不过贸易量增加带来的结果就是贸易利润缩水。
Oliver Wyman预计，由于透明的指标价格在热能煤交易中使用的越来越广泛，这部分大宗商品的贸易利润在过去五年缩水了五分之二。这家咨询公司认为，若液化天然气(LNG)或者金属和矿业市场也发生这样的变化，那么贸易商的利润率可能分别自30%和5%下滑，逼近当前油市的水准0.5-1%，不过其并没有给出具体的时间框架。
综上所述，在考虑到贸易商获得长期合约的难度越来越大，那么独立的贸易公司对买入硬资产以确保供应兴致高昂也就不足为奇了。嘉能可在这条路上走得很远了，当前大宗商品生产已经成了该公司业务的大头。其他公司，比如托克(Trafigura)尽管坐拥的资产相对很少，但是正在投资基础设施来给贸易业务提供助力。
由于利润料将缩水，在大宗商品市场成功甚至是生存的关键就是大规模交易。这有利于那些多元化的巨头、以及在特定大宗商品领域具有主导地位的利基型公司。不过这些公司到底是生产商还是贸易商则越来越说不清了。(完)
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