中国债市动态：现券强势上涨，因通胀数据偏低且产能过剩压力难消

路透上海10月15日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续挫跌。早间公布的9月工业生产者出厂价格指数(PPI)显示工业领域明显通缩，且通胀指数低位徘徊，支持货币政策维持宽松；债市向好情绪继续发酵，二级收益率曲线大幅平行下移，一级10年国债发行结果也远低于预期。

“正回购利率下调以后，市场情绪不错，早上CPI(涨幅)又比预期的低，等于是二次确认之后再发力。”北京一商业银行交易员称。

中国9月居民消费价格指数(CPI)涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，食品和非食品价格涨幅双双回落，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。

上述交易员并指出，早盘现券买盘积极，收益率曲线接近平行下移8-9个bp(基点)左右，从基本面及政策面来看，现券中期仍向好，但短期要关注止盈压力，“因为基本到了之前的一个目标位置了，10年国债收益率3.80%，10年国开债收益率4.40%-4.50%附近。”

中国财政部周三招标的10年期续发国债，中标收益率远低于市场预期。交易人士指出，继昨日央行年内第三次调降正回购利率引发现券做多情绪之后，今日公布的9月通胀数据亦令市场乐观心态进一步发酵，提振一级新债投标需求。

剩余期限约9.86年的国开债140222券最新双边收益率 在4.62%/4.45%，上交易日尾盘为4.66%/4.58%。

广发银行交易员吴思捷还提到，周二尾盘，受场内传言9月末广义货币供应量(M2)增速偏低影响，IRS(利率互换)再现一波下行，不过今日早盘其跌幅略逊于现券，一年期大约跌4bp左右。