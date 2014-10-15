主要国家经济指标预测--10月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月16日(四) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差33.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差68.57 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差212 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月11日当周 29 28.7 四周均值(万人) -- 28.8 续请失业金人数(万人) 10月4日当周 238 238.1 1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.6% +2.5% 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% -0.1% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.4% 产能利用率 79% 78.8% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 59 59 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 20 22.5 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入577 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出8 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正10 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,790 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,865 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲新车销售 9月 +2.9% -- -- 韩国央行利率决定 10月 2.00% 2.00% 0430 日本工业生产(较前月) 8月修正值 -1.9% -- 产能利用率指数 8月 -1.7% -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 减少1.86 减少3.5 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至8月三个月 6.0% 6.1% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.7% +0.7% (不包括奖金)(较上年) +0.9% +0.8% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负30.7 -- 1230 美国纽约联储制造业指数 10月 6.17 20.50 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.8% 核心最终需求PPI(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.8% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 -0.3% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.2% +0.3% 1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.2% +0.4% 2145 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 58.1 -- 2300 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余1,060 盈余809 (完)