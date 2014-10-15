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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--10月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值      前值
    
    10月16日(四)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     8月            --   顺差33.12
                 全球贸易收支(亿欧元)                                     --   顺差68.57
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                           8月            --     顺差212
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       9月终值         +0.4%       +0.1%
                                    (较上年同期)                       +0.3%       +0.3%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              10月11日当周          29        28.7
              四周均值(万人)                                              --        28.8
              续请失业金人数(万人)                   10月4日当周         238      238.1
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                         8月         -1.6%       +2.5%
    1315  美国工业生产(较前月)                             9月         +0.4%       -0.1%
              制造业产出(较前月)                                       +0.3%       -0.4%
              产能利用率                                                 79%       78.8%
    1400  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数            10月            59          59
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                  10月            20        22.5
    2000  美国整体净资本流动(亿美元)                       8月            --   净流入577
          外国购买美国公债(亿美元)                                        --     净卖出8
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数               10月            --        正10
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                         前周            --   卖超1,790
         外资投资日本股票(亿日圆)                                         --   买超1,865
    
                       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值     预估值
    
    0030  澳洲新车销售                                      9月           +2.9%        --       
    --    韩国央行利率决定                                 10月           2.00%      2.00%      
    0430  日本工业生产(较前月)                        8月修正值           -1.9%        --       
             产能利用率指数                                 8月           -1.7%        --       
    0600  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月终值            持平       持平      
 
                                 (较上年同期)                             +0.8%      +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                              持平       持平
                                     (较上年同期)                         +0.8%      +0.8%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                         9月         减少1.86    减少3.5   
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    截至8月三个月             6.0%       6.1%      
 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                          +0.7%      +0.7%      
                            (不包括奖金)(较上年)                          +0.9%      +0.8%      
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           10月            负30.7       --       
    1230  美国纽约联储制造业指数                          10月             6.17      20.50      
    1230  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)          9月            -0.1%      +0.1%      
 
                                        (较上年同期)                      +1.6%      +1.8%      
             核心最终需求PPI(较前月)                                       持平      +0.1%      
                            (较上年同期)                                  +1.6%      +1.8%      
    1230  美国零售销售(较前月)                             9月            -0.3%      -0.1%      
              扣除汽车的零售销售(较前月)                                  -0.2%      +0.3%      
    1400  美国企业库存(较前月)                             8月            +0.2%      +0.4%      
    2145  新西兰制造业表现指数(PMI)                        9月             58.1       --        
 
    2300  美国联邦预算(亿美元)                             9月          盈余1,060   盈余809   
         (完)
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