中国数据：9月实际使用外资(FDI)90.1亿美元，同比上升1.9%--商务部

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京10月16日 - 中国商务部周四公布，9月实际使用外资(FDI)90.1亿美元，同比上升1.9%。
商务部新闻稿并公布，1-9月实际使用外资873.6亿美元，同比下降1.4%
数据并显示，中国1-9月对外非金融类直接投资749.6亿美元，同比增长21.6%，9月对外非金融类直接投资97.9亿美元，同比增长90.5%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2014年 金额 同比
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1 2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 侯向明 撰写 沈燕; 审校 杨淑祯)
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