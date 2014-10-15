离岸人民币：云南能投集团首次境外发行6亿元3年期点心债，票息5.5%

路透香港10月15日 - 据路透获得的销售文件显示，云南省属重点国有企业--云南能投集团日前首次透过海外子公司在境外成功发行一笔规模为6亿元、3年期点心债，票息为5.5%。

是次发债主体为Yunnan Energy Investment (Overseas) Company Limited，由Yunnan Energy Investment (HK) Co. Limited提供担保，云南能投集团提供支持协议(keepwell deed)和股权收购承诺等条款以增加债券的信用质量。债券没有进行信用评级，将在香港联合交易所上市。

销售文件并显示，是次债券发行票息为5.5%，按票面值99.727%发行，实际收益率为5.6%，与初步指导息率一致。

消息人士透露，是次发行获得了近10亿元的认购订单。

文件显示，云南能投集团计划把发债募资所得，用作未来的潜在收购或投资机会，以及用作营运资金及一般企业用途。

国泰君安、农银国际及华泰金控担任今次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

云南能投集团是由云南省最大的融资平台--云投集团2011年以全部电力及有关股权资产出资组建、云南省国资委监管的省属重点企业，注册资本金101.89亿元，总资产约185.86亿元，目前是云南省能源资源开发、建设、运营和投融资平台。