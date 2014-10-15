中国货币市场：回购利率全线下行，宽松预期保驾资金面

路透上海10月15日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 全线下行，资金供给仍不改充裕局面；央行昨日再度下调正回购利率，宽松政策预期更趋坚定的同时，亦为资金面保驾护航。

交易员并指出，在正回购利率再降后，今日回购利率开盘价也跟随小幅走低，继续释放引导资金价格下行的信号，预计回购利率后市仍将维持缓步震荡下滑的态势。

“挺松的，整体感觉跟前两天没什么本质区别，现在大家都比较乐观，（央行政策信号）已经很明确了，”北京一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，由于十一假期因素，本月缴税开始时间也相对偏晚，可能未来几日才会陆续展开，但预计对资金面不会形成明显冲击。“（10月）缴准缴了两次，可转债也发过了，也没见到什么影响。”

她并认为，目前市场上的资金供给是充足的，有资金缺口的机构找大行都能顺利补足。但盘中减点成交的并不多，这表明回购利率虽下行之势不改，但低位的动力趋缓，进一步向下破位仍有赖于开盘价的指引以及政策面的进一步刺激。

中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。现券市场收益率及利率互换IRS应声走低。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5118 2.5474 -3.56

七天 3.0297 3.0719 -4.22

14天 3.2256 3.3262 -10.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1500 2.1000 +105.00

七天 3.5000 3.4000 +10.00

14天 3.8000 3.3500 +45.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5300 2.6200 -9.00

七天 2.9900 3.0100 -2.00

14天 3.2400 3.3900 -15.00

Shibor

其中:隔夜 2.4980 2.5380 -4.00

七天 2.9800 3.0050 -2.50

三个月 4.5255 4.5346 -0.91