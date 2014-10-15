表格：韩国央行修正2014-2015年经济预估

路透首尔10月15日 - 韩国央行修正对2014年和2015年的经济预估，以下为预估细节： (除非有特别说明，否则均为较上年同期的变动百分比)

2014年 2015年

修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估

国内生产总值(GDP) 3.5 3.8 3.9 4.0

民间消费 2.0 2.3 3.5 3.6

设备投资 5.2 5.7 5.9 6.3

建设投资 1.9 1.7 3.3 2.9

^商品出口 4.0 6.1 5.5 7.5

^商品进口 2.7 4.1 5.7 7.7

消费者物价指数(CPI) 1.4 1.9 2.4 2.7

核心通胀率(%) 2.1 2.4 2.5 2.9

失业率(%) 3.5 3.5 3.3 3.3

经常帐(10亿美元) 84.0 84.0 70.0 70.0

----------------

最近几年实际GDP增幅(%)

2013 3.0

2012 2.3

2011 3.7

2010 6.5

2009 0.7

----------------

* 2014年7月10日公布

--韩国央行总裁李柱烈今日稍早已经发布了修正后的经济增长和通胀预估。

--国际货币基金组织(IMF)4月预估韩国2014年成长率为3.7%，较前次预估持平；同时将明年预估从3.8%上调至4.0%。

--企划财政部预估2014年成长率为3.7%，2015年为4.0%。

--央行下次将在明年1月公布2015及2016年的预估值。