表格：韩国央行修正2014-2015年经济预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔10月15日 - 韩国央行修正对2014年和2015年的经济预估，以下为预估细节： (除非有特别说明，否则均为较上年同期的变动百分比)
2014年 2015年
修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估
国内生产总值(GDP) 3.5 3.8 3.9 4.0
民间消费 2.0 2.3 3.5 3.6
设备投资 5.2 5.7 5.9 6.3
建设投资 1.9 1.7 3.3 2.9
^商品出口 4.0 6.1 5.5 7.5
^商品进口 2.7 4.1 5.7 7.7
消费者物价指数(CPI) 1.4 1.9 2.4 2.7
核心通胀率(%) 2.1 2.4 2.5 2.9
失业率(%) 3.5 3.5 3.3 3.3
经常帐(10亿美元) 84.0 84.0 70.0 70.0
----------------
最近几年实际GDP增幅(%)
2013 3.0
2012 2.3
2011 3.7
2010 6.5
2009 0.7
----------------
* 2014年7月10日公布
--韩国央行总裁李柱烈今日稍早已经发布了修正后的经济增长和通胀预估。
--国际货币基金组织(IMF)4月预估韩国2014年成长率为3.7%，较前次预估持平；同时将明年预估从3.8%上调至4.0%。
--企划财政部预估2014年成长率为3.7%，2015年为4.0%。
--央行下次将在明年1月公布2015及2016年的预估值。
消息来源：韩国央行(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。