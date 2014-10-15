投行观点：瑞信予华虹半导体初始评级“优于大市”，目标价14港元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港10月15日 - 投行瑞信的报告称，给予今天挂牌上市的华虹半导体 初始评级为“优于大市”，目标价每股14港元，较现价约有三成上升空间。
报告指出，这家八英寸半导体厂很早便投资于嵌入式非易失性存储器，因此为物联网应用，包括智能卡、微控制器、射频和模拟，提供可靠的低成本解决方案。
该行分析师Randy Abrams在报告中称，八英寸半导体市场已经回复正增长，供应保持0-5%增速，驱使产能利用率接近100%和产品价格坚挺。
“华虹可以为投资者带来稳定的增长和边际利润、正自由现金流以及相对12寸半导体厂较低的技术风险。”他说。
瑞信给予华虹的目标价14港元，相当于1.2倍市帐率，与中国最大且拥有12英寸晶圆代工厂的中芯国际 看齐。但报告提及，华虹的招股价相当于市帐率0.97倍，估值较中芯国际合理。
周三首日挂牌的华虹盘中曾低探10.5港元，早盘收报10.78港元，较招股价11.25港元低4.2%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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