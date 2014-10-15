日俄关系：日本首相安倍寻求在亚欧峰会上与普京会谈

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京10月15日 - 日本首相安倍晋三周三表示，他希望在即将召开的亚欧峰会上与俄罗斯总统普京会晤。
“我希望有机会与普京总统会谈，”安倍在前往米兰参加多边峰会之前对记者表示。
一名俄罗斯官员上周表示，欧亚会议上举行日俄双边会谈是可能的。另外，一名日本政府官员称，日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京上周二商定，二人将在11月北京召开的亚太经合组织（APEC）峰会间隙会面。
日本和俄罗斯领导人在安倍担任首相的第一年举行了五次会晤。但安倍现在的处境比较微妙，一方面试图改善与能源出口大国俄罗斯的关系，另一方面还要在针对俄罗斯制裁方面与西方保持步调一致。
安倍还表示，周三与美国总统奥巴马通电话时，对于目前陷入僵局的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)没有具体提议。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。