日俄关系：日本首相安倍寻求在亚欧峰会上与普京会谈

路透东京10月15日 - 日本首相安倍晋三周三表示，他希望在即将召开的亚欧峰会上与俄罗斯总统普京会晤。

“我希望有机会与普京总统会谈，”安倍在前往米兰参加多边峰会之前对记者表示。

一名俄罗斯官员上周表示，欧亚会议上举行日俄双边会谈是可能的。另外，一名日本政府官员称，日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京上周二商定，二人将在11月北京召开的亚太经合组织（APEC）峰会间隙会面。

日本和俄罗斯领导人在安倍担任首相的第一年举行了五次会晤。但安倍现在的处境比较微妙，一方面试图改善与能源出口大国俄罗斯的关系，另一方面还要在针对俄罗斯制裁方面与西方保持步调一致。