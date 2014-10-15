东欧情势：俄罗斯与乌克兰两国元首已就恢复乌东和平进行讨论

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科10月15日 - 克里姆林宫周二晚在一项声明中表示，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科，已经就恢复乌克兰东部和平的可能举措进行了讨论。
声明另外表示，两国领袖也同意于10月16-17日在米兰举行的一项峰会中讨论天然气供应事宜。
俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 在乌克兰未能支付天然气债务后，于今年6月切断对乌克兰的天然气供应。欧洲有三分之一的天然气来自俄罗斯，其中约半数经过乌克兰输送。(完) (编译 陈宗琦；审校 田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。