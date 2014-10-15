《焦点》韩国央行降息25个基点，显示宽松周期未到终点

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
韩国央行亦下修对2014和2015年的通胀率预估，从之前的1.9%和2.7%分别下调至1.4%和2.4%。
不过一些分析师认为，尚无明确迹象显示韩国央行倾向于进一步下调政策利率，称已然缓慢的全球经济复苏应不会变得更糟。
“举例来说，当前利率水平已经处于雷曼事件以来的纪录低点。的确，欧元区等地区带来的一系列风险因素值得密切关注，但总的来说目前全球经济状况比以前好得多，”华侨银行驻新加坡分析师Wellian Wiranto在客户报告中称。
企划财政部已向议会提交2015年预算案等候批准。明年财政支出计划增加5.7%，较之前设定的增加3.5%大幅上调。
韩国央行总裁李柱烈依然认为，依赖贸易的韩国经济并未面临步上日本后尘陷入通缩的风险，他认为目前的低通胀主要是油价下滑引起的。
央行8月时于15个月来首度下调利率，降息25个基点，当时企划财政部长官崔炅焕向央行施压，要求协同推出刺激措施。
韩国央行定于11月13日举行下次政策评估会议。(完)
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