香港股市：早盘收高，受腾讯控股涨势提振

恒生指数权重股腾讯控股 上涨，投资者乐见其投资中国内地医疗健康网站挂号网的决定。腾讯涨势提振两大股指。

致宝投资有限公司首席交易员陈思龙认为，港股上涨是因为，市场相信香港政府已成功缓解了“占中”示威活动，以及美联储显示出可能减缓加息步伐的信号。

“政府渴望一切恢复正常有序状态，”他说。“从25,300多点下跌后，我认为可能出现整理走势。”(完)