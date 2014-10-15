香港股市：早盘收高，受腾讯控股涨势提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海10月15日 - 香港股市周三早盘收高，表现超过内地市场。
中午时分，恒生指数 涨0.7%报23,201.1点；恒生国企指数 涨0.76%。
恒生指数权重股腾讯控股 上涨，投资者乐见其投资中国内地医疗健康网站挂号网的决定。腾讯涨势提振两大股指。
致宝投资有限公司首席交易员陈思龙认为，港股上涨是因为，市场相信香港政府已成功缓解了“占中”示威活动，以及美联储显示出可能减缓加息步伐的信号。
“政府渴望一切恢复正常有序状态，”他说。“从25,300多点下跌后，我认为可能出现整理走势。”(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。