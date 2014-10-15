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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 13:07 BJT

香港股市：早盘收高，受腾讯控股涨势提振

路透上海10月15日 - 香港股市周三早盘收高，表现超过内地市场。

中午时分，恒生指数 涨0.7%报23,201.1点；恒生国企指数 涨0.76%。

恒生指数权重股腾讯控股 上涨，投资者乐见其投资中国内地医疗健康网站挂号网的决定。腾讯涨势提振两大股指。

致宝投资有限公司首席交易员陈思龙认为，港股上涨是因为，市场相信香港政府已成功缓解了“占中”示威活动，以及美联储显示出可能减缓加息步伐的信号。

“政府渴望一切恢复正常有序状态，”他说。“从25,300多点下跌后，我认为可能出现整理走势。”(完)
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