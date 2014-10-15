国际油市：布兰特原油于85美元上方反弹，上日创三年最大单日跌幅

0440 GMT时，布兰特11月原油期货 涨0.37美元，报每桶85.41美元。该合约上日结算价跌3.85美元报每桶85.04美元，创2011年来最大单日跌幅，且盘中一度跌破85美元，为2010年底以来首见。

美国11月原油期货 升0.27美元，报每桶82.11美元。周二结算价创近两年最大单日跌幅。

国际能源署(IEA)周二下调了2015年石油需求增长预估，因全球经济仍维持疲弱。

伊朗表示能够承受油价下降的影响，立场日益接近沙特阿拉伯和科威特。

美国能源资料协会(EIA)周二公布的预估显示，11月美国页岩油日均产量料较前月增加10.6万桶左右。

路透调查周二显示，10月10日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能下滑。

美国石油协会(API)将于周三2030GMT公布库存数据，EIA则将于周四公布一周库存报告。由于周一为哥伦布日公众假期，报告皆推迟一天公布。 (完)

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