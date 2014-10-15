《全球汇市》美元指数涨至一周高点，欧元和日圆萎靡不振

美元兑加元 亦上涨至逾五年最高水平，最高升至1.1345加元，之后回落至1.1333，日内仍上涨0.3%。

美元指数 涨约0.1%至85.936，但仍低于本月稍早触及的四年高位86.746。

英镑也遭卖方抛售，之前数据显示，英国9月通胀率降至五年最低水准，促使市场推后了英国央行加息的预期时间。

英镑兑美元 一度低见1.5878，触及2013年11月以来低点，11月低位1.5852成为焦点。英镑最新报1.5898美元，日内持稳。

部分因为油价6月以来已下跌26%，许多发达国家都不存在通胀压力，这推低政府公债收益率。

因此即便美联储不久即将结束购债计划，10年期美债收益率 仍跌穿2.2%，达到16个月低位。正常情况下，那会减弱美元的吸引力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2639 1.2658 -0.15 -8.05 1.3745

美元/日圆 107.27 107.04 +0.21 +1.87 105.30

欧元/日圆 135.58 135.49 +0.07 -6.32 144.73

美元/瑞郎 0.9551 0.9534 +0.18 +6.98 0.8928

英镑/美元 1.5899 1.5903 -0.03 -3.97 1.6556

美元/加元 1.1327 1.1293 +0.30 +6.66 1.0620

澳元/美元 0.8728 0.8712 +0.18 -2.08 0.8913

新西兰元/美元 0.7835 0.7839 -0.05 -4.52 0.8206

澳元/日圆 93.630 93.250 +0.41 -0.23 93.850

新西兰元/日圆 84.050 83.910 +0.17 -2.73 86.410

英镑/日圆 170.55 170.23 +0.19 -2.17 174.33

澳元/新西兰元 1.1138 1.1107 +0.28 +2.67 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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