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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 13:34 BJT

澳洲股市：连续第二日收高，消费者信心转强提供支撑

路透悉尼10月15日 - 澳洲股市周三上涨0.7%，因消费者信心转强，支撑近期受挫的银行和矿业类股，不过能源类股表现疲弱，限制了大盘涨幅。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 上涨38.2点，收在5,245.6点，为连续第二日上扬。该指数周二收高1%。(完)
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